Ladri in azione in un’azienda pontina | portati via materiali attrezzature e un furgone

Leggi su Dayitalianews.com

La dinamica del furtoNella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stdi Latina Scalo, con il supporto della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Latina, sono intervenuti pressodella zona industriale a seguito di una segnalper furto. Ihanno agito con precisione e determin, forzando l’ingresso dell’edificio e abbattendo una parete interna per accedere al capannone.Una volta all’interno, hanno sottratto un notevole quantitativo di, portando via anche unaziendale, presumibilmente utilizzato per trasportare la refurtiva. Il danno subito dall’azienda appare significativo, sia in termini economici che logistici.Indagini e operazioni in corsoI Carabinieri, intervenuti prontamente sul posto, hanno effettuato i primi rilievi per accertare la dinamica del furto.