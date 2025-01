Linkiesta.it - Il re-insediamento di Trump nel giorno del pensiero magico

Come capita spesso con un certo genere di film, il sequel è semplicemente una versione più estrema e violenta del primo episodio, assai più povera di idee e dalla più esile sceneggiatura, che scivola subito nel grottesco. Il secondo discorso didi Donaldnon fa eccezione. Per esempio, ma è solo uno dei mille che si potrebbero fare, quando dichiara di voler portare la pace nel mondo, occupare il Canale di Panama ed espandere il territorio americano. Il che somiglia molto a una dichiarazione di guerra, come ha notato Edward Luce sul Financial Times. A meno che, aggiungo io, con il concetto di espansione territoriale non intendesse riferirsi alla colonizzazione di Marte, che in effetti arrivava poco dopo.«Circondato dagli uomini più ricchi del mondo, con più di mille miliardi di dollari nella stanza, sormontati da Elon Musk (434 miliardi), Jeff Bezos (240 miliardi) e Mark Zuckerberg (212 miliardi), il ritorno diè stato benedetto da quella che il presidente uscente Joe Biden ha definito la nuova oligarchia».