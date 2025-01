.com - I Duran Duran tornano in Italia a giugno con quattro concerti

inper, ecco dove e le info riguardo ai bigliettiA quarant’anni dalla loro prima esibizione iinper: il 15 e il 16al Circo Massimo di Roma, il 18alla Fiera del Levante di Bari e il 20all’Ippodromo SNAI San Siro a Milano (I-Days).La storica band inglese (Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor), impegnata in un tour europeo che partirà il 3da Tampere in Finlandia e terminerà il 9 luglio a Marbella in Spagna, porterà anche nel nostro Paese i suoi più grandi successi. Biglietti in vendita da venerdì 24 gennaio alle ore 10.00 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.