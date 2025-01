Gli investimenti in oro e le promesse di rendimenti del 50% annuo | la truffa con lo schema Ponzi da 60 milioni a Milano

Leggi su Open.online

Investendo 10 mila euro a gennaio se ne sarebbero potuti ottenere quasi 15 mila. Secondo le ricostruzioni, è questa una dellefatte dai membri di un’associazione che andavano porta a porta nelle case di poveri malcapitati. Li convincevano a investire in lingotti d’oro assicurandodel 48% l’anno lasciandoli poi con un pugno di mosche. L’operazione è stata smascherata della polizia valutaria e della Guardia di Finanza coordinate dalla procura di. Per sette dei presunti autori sono già state emesse misure cautelari. Uno si trova in carcere, quattro ai domiciliari, mentre due componenti dell’associazione a delinquere accusata die abusivismo finanziario sono attualmente a piede libero.Loe l’oro Secondo i rilievi delle forze dell’ordine, dal 2019 ad oggi l’associazione ha raccolto oltre 60di euro in quello che nelle carte del giudice per le indagini preliminari Massimo Baraldo appare come un enorme