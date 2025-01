Pronosticipremium.com - Felici boccia Farioli, Ancelotti gela la Roma: “Spero di restare al Real”

Leggi su Pronosticipremium.com

Quasi difficile giostrarsi in mezzo ai tanti temi che riguardano lain questo gennaio, partito sicuramente in maniera frenetica. Sul campo risultati incoraggianti ed un’imminente sfida con l’AZ Alkmaar da affrontare con un Pellegrini recuperato, fuori un calciomercato che sta entrando nel vivo e la questione post Ranieri per l’anno prossimo, destinata ad infiammarsi. In questi giorni sono stati fatti tanti nomi, daa Montella fino ai grandi come Allegri ed, e proprio per quest’ultimo ci sono novità.Nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Salisburgo, “Carletto” hato lacosì: “Voglio essere molto chiaro. Non ho assolutamente deciso di lasciare ilMadrid, non sarà mai io a decidere quando lasciare il club.dialaltri quattro anni, come il Presidente Florentino Perez.