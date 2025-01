Quotidiano.net - C’era una volta il Festival da esportazione

Leggi su Quotidiano.net

di Pupo La tradizione melodica italiana, quella che ha reso famose in tutto il pianeta alcune nostre canzoni di musica leggera, è iniziata alla fine degli anni ’50 e si è esaurita intorno alla fine degli anni Ottanta. Veicolo promotore di questo periodo d’oro è stato senza discussione ildi Sanremo. Se ancora oggi alcuni artisti italiani (compreso il sottoscritto) girano il mondo a fare spettacoli, il merito va tutto a quel trentennio magico e irripetibile. Il tempo in cui Sanremo ci dava visibilità e fama e noi, contraccambiavamo scrivendo canzoni “immortali”. È stato davvero un grande affare. Per noi e per Sanremo.