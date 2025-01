Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, Lo Monaco sicuro: «A certe cifre lo porterei io in spalla. La domanda che deve farsi la Juve in questo caso è solo una»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: Pietro Lo, noto dirigente, ha parlato così dell’interesse del club inglese per il calciatore bianconeroPietro Loha parlato in esclusiva ai microfoni dintusnews24.com dell’interesse delper Andrea. Di seguito le parole del noto dirigente sul futuro del calciatore bianconero:PAROLE – «Se le valutazioni sono quelle che sento me lo caricherei sulle spalle e glieloio in Inghilterra.è un buon giocatore, ma 65 milioni sono un colpo della madonna. Poi però puoi anche fare un’operazione simile, ma devi avere un’alternativa. La miaè: lace l’ha? Giuntoli penso abbia le carte giuste in mano e se le giocherà con il giusto criterio».L’INTERVISTA ESCLUSIVA DINTUSNEWS24 A PIETRO LOLeggi suntusnews24.