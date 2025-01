Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa vince a Firenze e vola verso i play-off

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 21 gennaio 2025 – Importante vittoria dellasul campo della U.S. Affrico, nella seconda di ritorno del campionato diC. Le ragazze di coach Carlo De Filippis hanno fatto un passo molto importante-off, grazie ad un ultimo quarto decisivo, in cui la squadra è riuscita ad allungare, dopo essere stata sotto nel punteggio per quasi tre tempi, schierando un quintetto molto equilibrato ed efficace. LA CRONACA – Parte decisamente meglio, che riesce a chiudere il primo periodo avanti di due punti (14-12) ed allungare all’intervallo, con un vantaggio di 6 punti (25-19). In questa prima parte dell’incontro De Filippis ruota molto in campo le ragazze, che sembrano non trovare il giusto equilibrio, con molti errori, soprattutto nei numerosi tiri liberi concessi dalla difesa fiorentina, ma non sfruttati adeguatamente dalle ragazzene, con una percentuale di realizzazione decisamente insufficiente.