Az Alkmaar-Roma | le probabili formazioni

Gara valida per la settima giornata di Europa League 2024/2025. Le due squadre sono separate da un solo punto, per cui chi avrà la meglio farà un bel balzo in classifica, in attesa di giocarsi tutto negli ultimi novanta minuti. Az Alkmmar-si giocherà giovedì 23 gennaio 2025 alle ore 18.45 presso l’Afas Stadion.AZ: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli olandesi sono in buon momento come dimostra la loro risalita nella classifica del proprio campionato per riprendersi un posto in Europa. In Europa League ha bisogno di punti per raggiungere almeno i play-off, e in caso di vittoria contro i giallorossi li scavalcherebbe in classifica facendo un bel salto in graduatoria.I giallorossi sono usciti da un periodo complicato grazie alla cura Ranieri, anche se la strada per l’Europa è ancora lunga.