Alessandro Basciano e l’accusa di stalking a Sophie Codegoni | La verità verrà fuori

Milano, 21 gennaio 2025 – "Atti persecutori non ci sono stati prima e non ci saranno neanche dopo. C'è poco da dire". Ha negato, anche in questa occasione, di aver “stalkerizzato” la sua ex fidanzata, dj e anche lui influencer, è comparso questa mattina in udienza al Tribunale del Riesame di Milano, dove era in discussione l'appello dei pm contro la revoca da parte della gip Anna Magelli della custodia cautelare nei confronti del 35enne, accusato di atti persecutori e minacce ai danni della 24enne e scarcerato il 23 novembre, dopo che era finito a San Vittore meno di 48 ore prima. Il pm Antonio Pansa, invece, ha insistito anche in aula per gli arresti domiciliari. Chi è: dai reality all’arresto per"Abbiamo raccontato, in sintesi, quelle che sono le nostre prove - ha detto il 35enne -.