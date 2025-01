Anteprima24.it - Vigilessa aggredita e ferita a Napoli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoAggressione nella serata di ieri ai danni di unadella polizia municipale del Comune di. Il fatto è avvenuto nel quartiere di Fuorigrotta, precisamente in via Campegna. Qui la polizia era stata chiamata dai cittadini per la segnalazione perché un gruppo di ragazzi aveva acceso un ‘fuoco di Sant’Antonio’. Ad essere colpita – come ha riferito il comandante della polizia locale, Ciro Esposito – è stato il funzionario vice responsabile dell’unità operativa di Fuorigrotta che “ha messo in sicurezza i propri collaboratori, ma lei è stata colpita da un corpo contundente. Chi svolge il nostro lavoro sa che purtroppo è esposto, anche se simili episodi non dovrebbero accadere”. Lanell’immediatezza del fatto è stata seguita da personale medico.