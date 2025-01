Liberoquotidiano.it - "Vento in poppa, unico leader europeo da Trump": Toninelli spiazza tutti, elogia Meloni

"Perle vele sono spiegate e ilè in": a dirlo, a sorpresa, è l'ex ministro dei Trasporti Danilodurante una diretta Instagram. Secondo il pentastellato, la premier oggi godrebbe di un potere molto forte anche per via degli avversari che si ritrova: "Immaginatevi voi:ha come avversario interno nonno Tajani che prende voti solo dagli over 85, e Salvini. Salvini, quello del complotto, quello che davanti ai ritardi e alle cancellazioni dei treni sostiene che ci sono dei sabotaggi perché dei comunisti e quelli dei centri sociali stanno entrando nelle cabine elettriche di comando delle stazioni ferroviarie". Poi, parlando dello schieramento opposto, ha aggiunto: "Come avversari esterniha Schlein, Conte e Fratoianni". Un discorso piuttosto ironico quello di, che nella battaglia del Movimento tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte si è schierato con il fondatore.