Tuttocuoio Ecco la settima meraviglia

1 RAVENNA 1: Carcani; Moretti, Bardini, Veron; Lorenzini, Russo, Fino, Del Rosso (89’ Chiti), Renda (82’Casari Bertona); Boiga (97’ Centonze), Benericetti. All.: Firicano. RAVENNA: Fresia; Onofri, Esposito, Amoabeng; Milan (72’ Crosariol), Biagi, Mandorlini (72’ Ilari), Lordkipanidze, Rrapaj; Di Renzo (67’ Manuzzi), Lo Bosco (82’ Guida). A disp.: Galassi, Rossetti, Calandrini, D’Orsi, Agnelli. All.: Marchionni. Arbitro: Carea di Bergamo. Reti: 88’ rig. Manuzzi, 92’ rig. Fino. Espulsi: al 34’ Lordkipanidze e al 66’ Benericetti. PONTE A EGOLA - Il settimo risultato utile consecutivo per il(1-1) ottenuto contro il lanciatissimo Ravenna, che grazie a questo punto ha agganciato al comando Forlì e Tau Calcio, è stato un emozionante botta e risposta dal dischetto nel finale.