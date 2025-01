Unlimitednews.it - Trump giura, è il 47° presidente degli Stati Uniti “L’età dell’oro inizia adesso. Pianteremo la nostra bandiera su Marte”

WASHINGTON () (ITALPRESS) – “dell’Americaproprio. Da oggi in poi il nostro Paese rifiorirà e sarà rispettato di nuovo in tutto il mondo, saremo l’invidia di ogni nazione e non permetteremo più che qualcuno si approfitti di noi”. Così il, Donald, durante il suo discorso di insediamento alla 60^ cerimonia di inaugurazione nella Rotonda del Campidoglio.“Durante ogni singolo giorno dell’amministrazionemetterò semplicemente l’America al primo posto – ha aggiunto il magnate – Lasovranità sarà rivendicata, lasicurezza sarà ripristinata”.Nel corso del suo interventoha parlato di una America in crisi che ha bisogno di essere risollevata, citando anche l’attentato ai suoi danni durante un comizio a Butler, in Pennsylvania: “La mia recente elezione rappresenta un mandato per invertire completamente una situazione orribile, per restituire al popolo la sua fede, la sua ricchezza, la sua democrazia e la sua libertà da questo momento in poi.