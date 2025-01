TikTokCina | Usa ascoltino voci ragione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.31 Pechino invita gli Usa ad ascoltare, su TikTok, le "razionali", per "assicurare un aperto, giusto,corretto e non discriminatorio ambiente di business a tutti i soggetti di mercato, da tutti i Paesi che operano negli Stati Uniti". Le dichiarazioni dal ministero degli Esteri cinesi mentre la popolare app di Bytedance è al bando negli States per motivi di sicurezza nazionale. "Speriamo in Trump", aveva detto TikTok nella nota in cui annunciava l'oscuramento in Usa. E a Washington il vicepresidente Vance incontra l'omologo cinese Zheng.