Ilrestodelcarlino.it - Tamponamento oggi in tangenziale: chiusa la galleria dell’aeroporto, ore di caos

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 20 gennaio 2025 – Ore di disagi per la viabilità forlivese. Poco dopo le 17, untra due auto ha reso necessaria la chiusura delladellasotto la pistaRidolfi, con uscita obbligatoria verso il quartiere Bussecchio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per mettere in sicurezza l’area: incidente lieve, ma con forti ripercussioni sulla viabilità ine anche nelle strade vicine alle uscite. Si sono segnalate code a Ca’ Ossi, lungo via Bertini, in direzione Villa Selva. A complicare il quadro l’orario (quello di punta, con l’uscita dagli uffici) e, forse, anche lo stop precedente di un’ulteriore uscita, quella di San Martino in Strada in direzione ospedale. Ilsi è placato dopo le 19.