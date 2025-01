Puntomagazine.it - Sirignano (AV) – Gestione illecita di rifiuti: i Carabinieri denunciano un 30enne e sequestrano un’area di 4.000 mq

Sequestrataper smaltimento illecito diedili: denuncia per undel Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno individuato e posto sotto sequestrodi circa 4.000 metri quadrati nel comune di. L’intervento si inserisce nell’ambito dei controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, con particolare attenzione alladei.Nello specifico, i militari dell’Arma hanno accertato la presenza su un fondo privato, di circa 15 cumuli di terreno vegetale misto a pietrame e inerti. L’ispezione ha inoltre portato alla scoperta dispeciali non pericolosi, tra cui porte, finestre e scarti di lavorazioni edili, smaltiti in maniera non conforme alle normative vigenti.