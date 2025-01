Gamberorosso.it - Siamo rimasti folgorati dal suo gelato alla prugna. Ecco chi è la nuova gelatiera emergente

Classe 1995, di Pozzuoli, radicata (è proprio il caso di dirlo) ad Ancona. Maria Teresa Di Fraia,per la guida Gelaterie d'Italia 2025 del Gambero Rosso, ha scelto un nome impegnativo per la sua gelateria: Gelati Radicali. Una decisa manifestazione di intenti, senza timore alcuno. Lei che le radici con la natia Pozzuoli le ha troncate ben presto per seguire prima le tecniche di cucina dell’Alma e poi, sempre su Parma, impegnarsi nella laurea in Scienze Gastronomiche. Non paga si iscrive all’Università di Wageningen per un’ulteriore specializzazione in legislazione alimentare. Intanto il tarlo della passione va ad annidarsi nei suoi pensieri grazie ai ricordi della bontà deldi Ciacco, alimento di conforto ai tempi degli studi parmensi (qui le migliori gelaterie di Parma).