Oasport.it - Sci alpino, Marco Abbruzzese è secondo nel superG di Reiteralm in Coppa Europa, vince Hacker

Leggi su Oasport.it

Dopo le ottime indicazioni arrivate indel Mondo dal settore della velocità maschile a Wengen, le cose sono andate bene anche neldiin quel di(Austria). Un grandeha centrato la seconda posizione a soli otto centesimi dalla vittoria con il pettorale n.24: il nativo di Genova delle Fiamme Oro conquista il suo primo podio della carriera in, facendo il miglior tempo nel primo e nel terzo settore della pista.Are è stato l’austriaco Felixche sta disputando una stagione straordinaria nel circuito internazionale minore: 1:12.11 il suo tempo per ottenere un altro successo, il suo quinto della carriera in, ma già il quarto di questa stagione dopo la doppietta di Santa Caterina e quello di pochi giorni fa a Pass Thurn.