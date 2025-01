Lanazione.it - Scena muta in tribunale: accusato di omicidio non risponde al giudice

La Spezia, 20 gennaio 2025 – Si è avvalso della facoltà di nonre Cristian Chesi, il 47 enne arrestato per l’dello spezzino Stefano Daveti. L’uomo arrestato la scorsa settimana dai carabinieri è comparso inper sottoporsi all’interrogatorio di garanzia davanti aldelle indagini preliminari Silvia Guareschi, che per lui ha disposto nei giorni scorsi la custodia ai domiciliari nella sua abitazione di Morsiano. Una casa a poca distanza da quella casa dove risiedeva il 63 enne spezzino colpito a colpi di spranga nello scorso 21 giugno giugno e poi morto all’ospedale Maggiore di Parma dopo tre giorni di agonia senza mai riprendere conoscenza. L’accusa è divolontario con l’aggravante della minorata difesa. Per il momento gli arresti sono scattati per Cristian Chesi mentre è ancora al vaglio degli inquirenti coordinati dal pubblico minister Maria Rita Pantani la posizione del padre Emore di 67 anni.