Anteprima24.it - Santa Maria Capua Vetere, il sindaco: “Esclusi dalla lista della Capitale della Cultura”

Tempo di lettura: 2 minuti“Prendiamo atto con dispiacere dell’one didelle dieci città finaliste per laItaliana2027, ma contemporaneamente guardiamo con ottimismo e determinazione al futurole e turisticocittà, protagonista di un dossier di candidatura che rappresenta non solo un’eredità concreta ma anche la base da cui ripartire subito per progettare il prossimo futuro”. Così Antonio Mirra,di(Caserta), commenta l’onecittà dell’Anfiteatro campano, il secondo per grandezza dopo il Colosseo e noto perchè vi si esibiva lo schiavo ribelle Spartacus, dal novero delle dieci finaliste per l’ambito riconoscimento (la proclamazionecittà vincitrice ci sarà il 28 marzo prossimo).