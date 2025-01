Sport.quotidiano.net - PRIMAVERA. Vittoria a Monopoli. Ora i playoff sono più vicini

Leggi su Sport.quotidiano.net

1SPEZIA3: Sibilano, Cirone (38’ Marchionna), Collaro, Mancino, Rolla, Di Bari, Di Cagno (73’ Fracchiolla), De Gennaro (83’ Del Vecchio), Persichini (79’ Marzulli), La Sorsa, Lamberta (73’ Ciprio). (A disp. Scioscia, Lamacchia, Mercone, Berlen, De Marchis, Spadavecchia). All. D’Ermilio. SPEZIA: Tortorella, Nicolai (73’ Fantinati), Baldetti (80’ Banti), Garzia, Bertoncini, Piras, Di Giorgio, Lorenzelli, Fontanarosa (73’ Cassano), Franchetti Rosada (69’ Insignito), Ferrazza. (A disp. Altemura, Martinelli, Kalushi, Felici, Piccioli, Vannucci, Vicari). All. Terzi. Arbitro: Ambrosino di Nola, assistenti Vitale di Salerno e Ciannarella di Napoli. Reti: 40’ Lorenzelli, 57’ Bertoncini, 79’ Insignito, 85’ Mancino. GIOIA DEL COLLE – Dopo i due passi falsi contro il Perugia (sconfitta per 2-1) e il fanalino di coda Bari (0-0 in casa), lo Speziatorna allacontro il, alimentando le ambizioni di, ora distanti solo due punti.