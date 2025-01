Iltempo.it - "Perché Melania non ha dato la mano a Jill Biden". Il retroscena da Washington

Leggi su Iltempo.it

Il giorno dell'insediamento di Donald Trump in Campidoglio a, si è verificato untestimoniato dagli inviati presenti sul posto.Trump avrebbe rifiutato di stringere laalla ormai ex first lady,. Il motivo: vecchi rancori legati a un'irruzione dell'Fbi. "Pare cheTrump non halaalla first lady. Quando la first lady ha porso laha fatto finta di aggiustarsi il cappello - ha detto Daniele Compatangelo, l'inviato di La7 - E aveva già rifiutato l'invito a prendere un tè poco dopo le elezioni proprioerano gli artefici dell'irruzione dell'Fbi nella loro casa a Mar-a-Lago".