Oasport.it - LIVE Sonego-Tien, Australian Open 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUNE DALLE 4.0005:12 Terminati i due doppi che hanno aperto il programma sulla Jon Cain Arena., tra poco meno di 20spazio a!4.24 Buongiorno amici di OA Sport. E’ ancora in corso il precedentedi doppio. Poi toccherà a.Buongiorno e benvenuti nellatestuale deldi ottavi di finale deglitra Lorenzoe l’americano Learner. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà ai quarti di finale uno tra il francese Gael Monfils e l’americano Ben Shelton., trentenne torinese, si presenta allo storico appuntamento voglioso di rilanciarsi dopo un 2024 altalenante in cui in ogni caso ha trovato la vittoria nell’ATP 250 di Winston-Salem.