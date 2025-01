Laprimapagina.it - Le migliori destinazioni vacanziere per il 2025 in Italia e all’estero: 20 proposte tra arte, mare e avventura

Leggi su Laprimapagina.it

Ilè un anno ricco di opportunità per chi desidera concedersi una vacanza indimenticabile, sia inche. Dai paradisi tropicali alle città d’, dalle cime montuose ai borghi incantati, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ecco una selezione di 20 località imperdibili, suddivise tra mete nazionali ed estere, conadatte a famiglie, single, bambini, adulti e anziani.in1. VeneziaPer chi ama le città d’, Venezia rimane una delle mete più affascinanti al mondo. Ideale per coppie e single, offre esperienze di lusso come soggiorni in hotel a 5 stelle con vista sul Canal Grande, ma anche opzioni più economiche nei caratteristici B&B delle isole limitrofe.2. Costiera AmalfitanaDa Amalfi a Positano, questa costa è perfetta per famiglie e coppie in cerca di relax.