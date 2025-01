Lautaro si scatena e l’Inter non fallisce

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue:Tenía el Inter el deber – o la obligación – de no fallar y sumar los tres puntos en la visita de un Empoli que, como mínimo, no le pondría las cosas nada fáciles al vigente campeón. Tras un primer tiempo con poca historia, más allá de un par de ocasiones de los interistas,, Dumfries y Thuram – ya en los minutos finales – decantaron la balanza y brindaron una alegría inmensa al Giuseppe Meazza (3-1).–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>Salía el Empoli sin complejos, atrevido y muy serio atrás. Tanto, que a los de Inzaghi – esta noche en la grada -, les costó una barbaridad adelantarse en el marcador, tan solo un disparo a puerta en toda la primera mitad y las sensaciones no eran las mejores.