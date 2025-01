Ilrestodelcarlino.it - La scomparsa di Daniela Ruggi, quattro mesi di incognite

Modena, 20 gennaio 2025 – Vitriola è un luogo d’altri tempi, un puntino sulle mappe geografiche in cui è difficile confondersi – di bar ce n’è solo uno –, e in cui l’abbaiare di un cane rimbomba nel salotto delle case di fronte anche con la finestra chiusa. Gli ingressi delle abitazioni certe volte li trovi socchiusi, i garage spesso aperti e il refrain del “si conoscono tutti, non succede mai niente” si sente particolarmente vero. Perlomeno lo era fino afa quando – il 20 settembre 2024 – scompare una donna, la trentunenne, e così la spontaneità dei cittadini nel confidare le proprie abitudini si congela, in un attimo, soprattutto con i giornalisti. Lunghe settimane di domande, richieste, perquisizioni e cani molecolari, e così piano piano la vecchia signora smette di uscire a spazzare sul vialetto di casa e inizia a schivare le telecamere delle tv: “No guardi, non so dirle niente, era solo una ragazza particolare che girava per il paese con un cellulare sempre all’orecchio.