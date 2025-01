Quotidiano.net - Joe Biden concede la grazia a Fauci e funzionari pubblici prima dell'arrivo di Trump

Leggi su Quotidiano.net

Poche oredi cedere il potere a Donald, Joeha concesso laa rappresentanti eletti eper proteggerli da "procedimenti giudiziari ingiustificati e politicamente motivati". Lo riferiscono i media americani. Tra questi anche Anthony, l'ex responsabile del National Institute of Allergy and Infectious Diseases che è diventato un parafulmine per le critichea destra durante la pandemia di Covid-19. Tra le altre figure cheha deciso di proteggere daanche l'ex generale Milley. Tra le altre figure a cui Joeha concesso ladiversiche hanno partecipato alla commissione d'inchiesta sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, nonché agenti di polizia che hanno testimoniato davanti alla stessa commissione.