Ilgiorno.it - Io e le violenze di Capodanno: "Un liquido urticante negli occhi. E poi tutti mi hanno afferrata"

Leggi su Ilgiorno.it

"Mile braccia e le mani, così non potevo difendermi. Mentre un gruppo mi ha circondato in quella che sembrava una aggressione organizzata, più uomini contemporaneamenteiniziato a molestarmi". È un lungo racconto quello che Imogen, la diciannovenne inglese che dovrà essere sentita dalla Procura di Milano sullediin piazza Duomo, ha fatto al quotidiano britannico Daily Mail e, prima ancora al sito di Liegi, Sudinfo, lo scorso 15 gennaio. La giovane ha raccontato ai giornali la notte terribile in cui ha subito violenza. La decisione di parlare, ha spiegato, è stata presa per evitare o, comunque, correggere, la disinformazione online e "assicurarmi che una storia che non si deve ripetere venga ascoltata". Falso, secondo la ragazza, che gli assalitori avessero bandiere palestinesi.