Ilrestodelcarlino.it - Incendio devasta un’abitazione. Anziano muore bruciato vivo . La moglie fugge e si salva

L’è divampato in casa, forse dalla stufa al piano terra, verso l’ora di pranzo della domenica. Fiamme che in breve tempo hanno iniziato a diffondere fumo e calore nell’edificio. All’interno si trovava una coppia di pensionati. Forse alla vista delle fiamme entrambi hanno cercato di domare il rogo, forse hanno tentato di uscire quando si sono accorti che le fiamme erano sempre più alte. Di certo è che Domenico Giuseppe Parisi, 89 anni, pensionato originario della Sicilia e abitante a Poviglio, non è riuscito a raggiungere la porta di casa, bloccato da fumo e calore. Avendo inoltre problemi nella deambulazione, spostandosi con l’ausilio di un bastone, non è stato in grado di arrivare velocemente alla porta. La, Mariantonia Cumbo, 83 anni, ha prima cercato di aiutare il marito.