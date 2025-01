News.robadadonne.it - Ecco come il ciclo mestruale rimodella il cervello ogni mese

Due recenti studi, riportati da National Geographic, hanno confermato qualcosa che in parte già si sapeva, ovveroilcambi ciò che accade neldelle persone che lo hanno.Alcuni studi precedenti su ratti e altri mammiferi avevano già dimostrato che il volume di specifiche regioni cerebrali può cambiare in risposta all’estrogeno, un ormone necessario per il normale sviluppo sessuale e riproduttivo nelle donne. Ma non si sapeva se questo potente ormone potesse alterare la struttura delfemminile umano.Ora, recenti risonanze magnetiche effettuate sui cervelli delle donne hanno mostrato che l’aumento e la diminuzione degli ormoni sessuali durante il(il periodo di 29 giorni di flusso e riflusso ormonale che prepara gli organi riproduttivi a una possibile gravidanza)radicalmente le regioni delche governano le emozioni, la memoria, il comportamento e l’efficienza del trasferimento delle informazioni.