Damiano David ospite a Sanremo 2025

superdel Festival di. Ad annunciarlo è stato il conduttore e direttore artistico Carlo Conti durante i preascolti dei brani dei Big in gara. Preascolti che si sono svolti questa mattina in contemporanea a Roma e a Milano. Il frontman dei Maneskin, che però sul palco dell’Ariston salirà da cantante solista e senza i suoi compagni d’avventura - con i quali peraltro ha vinto il Festival di2021 con il brano ‘Zitti e buoni’ - sarà protagonista della seconda serata, ovvero quella di mercoledì 12 febbraio. Quella diè una partecipazione che si ventilava da diverso tempo. Ora ecco la conferma ufficiale. Insieme a Jovanotti, è lui il secondo superconfermato. Superin un Festival diche si preannuncia scoppiettante e ricco di nomi interessanti tanto fra i Big in gara quanto fra i co-conduttori e gli ospiti.