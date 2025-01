Movieplayer.it - Beverly Hills Cop: l'indelebile primo film della saga, in versione 4K UHD + Blu-ray, è in sconto su Amazon

Leggi su Movieplayer.it

Oggi vi segnaliamo che ilCop, in edizione 4K UHD + Blu-Ray, è in offerta su. L'edizione 4K UHD + Blu-ray diCop - Un Piedipiatti Aè in offerta su. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 10,40€ con unodel 39% sul prezzo mediano indicato (16,99€). I dettagli relativi alin questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o . L'edizione 4K UHD + Blu-ray diCop - Un Piedipiatti Aè venduta e spedita daCop in 4K UHD: la commedia d'azione che non invecchia mai L'iconico Axel Foley torna, più brillante che mai, nell'edizione .