Lanazione.it - Addio alla storica ’bustaia’: Francesca Bianchi si è spenta a 73 anni

Lutto nel mondo del commercio per la scomparsa di, per tutti la ‘Bustaia’.aveva 73 ed era la titolare dello storico negozio di intimo al civico 9 di via Ingolstadt, che con la figlia Carlotta Tosi e arrivatoterza generazione. Una boutique di intimo e costumi che è stato ed è un punto di riferimento per qualità e la professionalità, da sempre garanzia di modifiche fatte a mano per valorizzare al massimo la silhouette.era una donna spumeggiante, radiosa ed elegante, sempre sorridente e pronta a consigliare il meglio alle sue clienti. A colpo d’occhio riusciva a capire cosa andava modificato in un capo per farlo calzare a pennello, talento che aveva ereditato dzia Emilia, scomparsa nell’agosto del 2014. Lascia i figli Carlotta e Giacomo che dalle pagine del nostro giornale vogliono ringraziare il dottor Claudio Rasetto "per averla assistita con dolcezza negli ultimi giorni di vita", la sorella Caterina e la nipote Lolla lorenza Tosi.