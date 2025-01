Ti ho cercata per 60 anni C’è Posta per Te Maria De Filippi fa il miracolo | Gaetano e Giovanna di nuovo insieme

Leggi su Caffeinamagazine.it

C’èper Te, un colpo di fulmine lungo 60. Ha dell’incredibile la storia raccontata nella puntata di sabato 18 gennaio daDe: “Lui si chiamae lei si chiama. Per lui è un colpo di fulmine, per lei anche. Lei è pazza di lui e continua a scrivergli, ma lui si distrae per una certaoggi non c’è più, peccato che son passati 60“.In studio entrache tantifa, da giovane militare, aspettava l’autobus a Napoli. Ad un certo punto è arrivato l’autobus e affacciata c’è lei,, 16 o 17. Lui la guarda e s’innamora: “Che bella ragazza che sei” le urla. Lei le chiede la rivista che aveva con sé, lui gliela dà, ma ci scrive sopra nome, cognome e indirizzo. Un mese dopole scrive e le svela il suo nome. Per tre licenze consecutivela va a trovare ad Ascoli Piceno.