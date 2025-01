"Schifoso, è da denuncia". Grande Fratello, il gesto choc di Bernardo con Amanda che scappa sconvolta

Leggi su Caffeinamagazine.it

, momento davvero imbarazzante nella serata. Sabato 18 gennaio c’è stata la festa a tema sull’Antica Roma. I concorrenti, in abiti dell’epoca, si sono divertiti e hanno ballato fino a tardi. Ma ci sono stati diversi colpi di scena. Tanto per cominciare c’è stato lo sfogo di Lorenzo Spolverato. Il modello ha rotto definitivamente con Shaila Gatta ed è particolarmente teso.Anche l’ex velina di Striscia La Notizia non ne può più di darsi da fare per tenere in piedi un rapporto a senso unico. Dopo l’ennesima lita Lorenzo ha perso le staffe e ha preso a pugni il muro, poi ha dichiarato: “Io me ne vado, così mi tolgo da tutto il teatrino, mi sono rotto i cog***”. Ma non sono stati loro gli unici protagonisti, in negativo, della festa. Ancheha catturato l’attenzione del pubblico con undecisamente sopra le righe.