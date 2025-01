Ilgiorno.it - La passione dei pendolari : "Per noi sarà una via Crucis. Faremo viaggi da incubo"

Per un besanese, il Besanino è un pezzo della storia di paese, e anche di quella personale. Un mezzo di locomozione legato spesso a ricordi d’infanzia e adolescenza, quando rappresenta, con una certa carica di romanticismo, l’unica concreta porta d’accesso alle città lombarde. Oggi in tempi moderni di continui, necessari, spostamenti e di intenso traffico veicolare, è anche però motivo di grandi disagi e insoddisfazione, tra tempi di percorrenza già di loro molto lunghi, ritardi e cancellazioni costanti. "Dopo tre mesi di fermo durante l’estate, per lavori che erano necessari, continuano però a succedere guasti tecnici su più tratte che determinano ritardi e problemi – fa presente Alberto Viganò, referente del Comitatodel Besanino –. Ci chiediamo come sia possibile. Già dobbiamo fare i conti con tempi di percorrenza che oggettivamente sono lunghi e sono pure aumentati negli ultimi anni.