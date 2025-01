Superguidatv.it - Jessica Morlacchi ritorna alla musica, dopo l’addio al Grande Fratello: il nuovo singolo

il ritiro dalsi prepara per il ritornocon l’annuncio del rilascio di un, asorpresa per i fan.canta il: la svolta,ilReduce dalall’accusa che lei ha rivolto in un’ospitata nella Casa a Luca Calvani, secondo cui lui si sarebbe servito dei sentimenti di lei in una strategia condotta nel reality show,torna a parlare ai fan.L’occasione, per lei, é l’annuncio diramato su Instagram del rilascio di un. Si tratta del brano dal titolo Ambaradam. Riattivatasi sul re dei social, a corredo di un trailer del videole di Ambaradan previsto a breve in uscita,scrive:“Questa è una sorpresa speciale per tutti NOI! Sono emozionatissima di tornare in”.