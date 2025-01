.com - Holger Rune, chi è l’avversario di Sinner agli Australian Open

(Adnkronos) – Saràdi Jannikottavi di finale dell’. Il danese, numero 13 del ranking Atp, ha superato al terzo turno del torneo il serbo Miomir Kecmanovi? (in 5 set). La curiosità è che il bilancio dell’azzurro contro il classe 2003 è fin qui in perfetta parità. Attuale numero 13 della classifica Atp,si è avvicinato al tennis intorno ai sei anni. Merito di sua sorella, che già si divertiva con la racchetta e pian piano ha fatto avvicinare il classe 2003 a questo sport.ha poi bruciato le tappe, diventando il numero 1 al mondo juniores e vincendo poi il Roland Garros Juniores nel 2019. Passato professionista un anno dopo, ha vinto il suo primo titolo Atp nel 2022 a Monaco di Baviera, conquistando in seguito il Rolex Paris Masters.