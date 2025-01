Nerdpool.it - EA SPORTS WRC: annunciato il primo DLC

Leggi su Nerdpool.it

Electronic Arts hail lancio delDLC della Season Expansion di EAWRC 24, intitolato Le Maestros. Questo contenuto aggiuntivo, disponibile a partire dal 28 gennaio, porta i giocatori indietro nel tempo per rivivere la golden era del rally, omaggiando i team e i piloti francesi che hanno dominato la scena tra la fine degli anni ’90 e il 2010.Nuove tappe storicheIl DLC include 12 iconiche tappe che sfideranno le abilità dei giocatori in percorsi leggendari come Briançonnet a Monte Carlo e Fafe in Portogallo. Con curve a S impegnative, ponti stretti e tornanti mozzafiato su terreni in continua evoluzione, Le Maestros promette di mettere alla prova anche i piloti virtuali più esperti.Espansione del parco autoLa lineup di EAWRC 24 si arricchisce con 6 nuovi veicoli, tra cui:Volkswagen Polo R WRC 2013, vincitrice del campionatoPeugeot 206 S1600, nota per la sua agilitàInoltre, saranno disponibili 17 livree aggiuntive, incluse le leggendarie decorazioni della Citroën C2 S1600 e della Ford Fiesta WRC 2019, che regaleranno un tocco di autenticità alle gare, rendendole indimenticabili per gli appassionati del rally.