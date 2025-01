Sport.quotidiano.net - Castro alla seconda rete di fila dopo quella all’Inter: "In tribuna c’era la mia famiglia, che emozione». Da San Siro a San Luca: sempre Santi: "L’obiettivo è riconquistare l’Europa»

Un gol da attaccante di razza, il secondo consecutivo. Dalle lacrimedoppia gioia. Il 2025 diagoè partito con le marce alteche lo scorso anno il morale del classe 2004 argentino era stato messo a dura prova per un rigore sbagliato e l’autogol che era costato la sconfitta contro il Verona. Il numero 9 rossoblù però ha carattere da vendere ela zampata di Sanè arrivata la zuccata sotto la Sanche ha lanciato il Bologna verso la rimonta e il sorpasso che sono valsi i 3 punti. E così l’attaccante argentino ha voluto analizzare con grande lucidità un successo che è fondamentale per continuare a far correre la squadra di Italiano, ora a 33 punti, addirittura meglio di quanto fatto a questo punto con Thiago Motta e con una partita da recuperare. "Era molto importante vincere oggila sconfitta contro Verona.