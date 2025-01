Dailymilan.it - Calciomercato Milan, non solo Walker: c’è anche Antonio Silva. Ma solo a una condizione

Tra le operazioni in entrata neldelnon c’èma. Sergio Conceiçao lo vuole ma.Ilha bisogno di rinforzi, di difensori centrali. Bravi, forti. E soprattutto pronti. Soprattutto se il prossimo futuro di Fikayo Tomori fosse nuovamente accanto a Pierre Kalulu con la maglia a strisce bianconere della Juventus.Cristiano Giuntoli ha di fatto trovato l’accordo con ilper un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni più bonus. L’ultima parola però spetterà al giocatore inglese. Decisiva sarà la volontà del giocatore a voler continuare la sua avventura ao oppure cercare fortuna lontano da San Siro.L’arrivo, ormai scontato, di Kyle(che può fareil centrale ma non in una difesa a quattro) però non basta a Sergio Conceiçao che ha chiesto un altro giocatore.