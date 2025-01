Metropolitanmagazine.it - Azul Summer Pavilion, il padiglione estivo per la famiglia reale

– La saga diè ormai famosissima nel mondo ludico analogico moderno. Potremmo definirla come la serie di giochi astratti più amata degli ultimi anni. Infatti, hanno pubblicato svariate versioni che si differenziano per poche regole e meccanismi, ma soprattutto per estetica e componenti. Questa volta tratteremo di “” distribuito da Asmodee. Si tratta di un gioco di Michael Kiesling per 2-4 persone dagli 8 anni in su ed una partita può durare all’incirca 30-45 minuti.Piastrelle, colori e re – Ambientazione e ContenutoCi troviamo sempre alla corte di Re Manuel I, a cavallo del XVI secolo. Questa volta, dopo aver costruito i palazzi di Evora e Sintra, abbiamo l’obiettivo di ereggere undedicato ai membri della.Purtroppo il re è mancato e non potrà assistere alla produzione.