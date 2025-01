Ilgiorno.it - Villa in fiamme, paura e due appartamenti distrutti

A tradirli pare sia stata la canna fumaria, il rogo in unadi via Diaz a Pozzuolo si è mangiato il tetto dello stabile in pochi minuti e glidei figli al primo piano. Delle loro case è rimasto poco o nulla. Le immagini del sopralluogo dopo lemostrano scorci che lasciano poco all’immaginazione: mobili, suppellettili, vestiti, tutto distrutto. L’allarme è scattato mercoledì a tarda sera, i vigili del fuoco hanno spento l’inferno, ma per i tre nuclei coinvolti – i genitori abitano al piano terra – le conseguenze sono disastrose. "Dovranno ricominciare tutto da capo – dice il sindaco Angelo Caterina il giorno dopo la grande–. Mi ha colpito la gara di solidarietà scattata fra parenti e amici che hanno offerto riparo e conforto ai protagonisti di questo drammatico episodio".