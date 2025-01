SpaceX Tesla Starlink Neuralink | Elon Musk non ha confini

Leggi su Ilfaroonline.it

Washington, 18 gennaio 2025 – Nel suo discorso di addio, Joe Biden ha lanciato un monito: un’oligarchia tecnologica sarebbe pronta a prendere il potere con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Non l’ha citato, ma è ovvio che il presidente in carica si riferisse ad un uomo in particolare:, il magnate visionario che incarna la trasformazione tecnologica del nostro tempo, e che Trump ha già nominato come capo della commissione dei taglia-sprechi. Senza girarci troppo intorno, la domanda a cui bisogna rispondere è questa: si può davvero fermare la tecnologia? E, soprattutto, si dovrebbe?La tecnologia non si può fermareLa storia ci insegna che l’innovazione tecnologica è un treno che non può essere fermato. Dai motori a vapore all’avvento di internet, ogni grande rivoluzione ha portato con sé paure e resistenze.