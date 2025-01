Thesocialpost.it - Sondaggi, boom per Meloni e Forza Italia, cala la Schlein

Fratelli d’si conferma primo partito nelo Dire-Tecnè con il 29,8% delle preferenze, stabile rispetto alla scorsa settimana e in crescita di 1,2 punti percentuali rispetto al mese scorso. Giorgiaconsolida così la sua posizione dinel panorama politicono.Il Pd perde terrenoDietro a Fratelli d’, il Partito Democratico registra una lieve flessione, attestandosi al 23,1%, con un calo di 0,2 punti rispetto alla settimana precedente. Il distacco con FdI si allarga, confermando le difficoltà dei dem nel recuperare terreno.al terzo posto, M5S in lieve crescitaLa sorpresa (parziale) viene da, che è ormai stabile in terza posizione con l’11,5%, senza variazioni rispetto alla scorsa rilevazione. Il Movimento 5 Stelle guadagna uno 0,1%, portandosi al 10,5%, un dato che conferma una leggera ripresa.