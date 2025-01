Lapresse.it - Sci, Goggia vince la discesa libera a Cortina: Brignone terza

Sofiaha vinto ladid’Ampezzo valida per la Coppa del mondo di sci alpino. L’azzurra ha trionfato con il tempo di 1’33?95, precedendo la norvegese Kajsa Lie di 42 centesimi.LA REGINA DIAAAAAAAAAAAAA ???ComeNES-SU-NA!! ?Sofi conquista la tappa di Coppa del Mondo con unaSENZA EGUALI!!!Ma che fosse la migliore lo sapevamo D’AMPEZZOOOOOOOOOOOO ????#ItaliaTeam @Fisiofficial @sofia pic.twitter.com/4AhBaNiTjF— ItaliaTeam (@ItaliaTeamit) January 18, 2025sul podioSul podio anche Federicaa 55 centesimi dalla bergamasca: grazie a questo risultato la valdostana torna in testa alla classifica generale di Coppa del mondo. Domani, sempre a, è in programma un supergigante.