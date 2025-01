Lanazione.it - Persone non udenti. Il museo archeologico diventa più inclusivo

Ildi Gonfienti apre le sue porte all’inclusione. Con un’iniziativa che si è rivelata un’esperienza coinvolgente e piacevole, in questo caso soprattutto per lesorde. Lo ha dimostrato il successo della visita guidata con servizio di interpretariato Lis, la lingua dei segni. Un’iniziativa, fortemente voluta dalla direttrice scientifica del, Francesca Bertini, e realizzata grazie al contributo del Ministero della cultura nell’ambito del progetto ‘Piccoli Musei’. Un appuntamento curato da Prisma, che per il Comune di Campi ha già prodotto la traduzione in Lis di brevi video divulgativi realizzati dalla Soprintendenza. E il contributo dell’archeologa Giuditta Pesenti. Una visita accolta con entusiasmo dal vice-sindaco Federica Petti, che ha anche la delega alla cultura, e dall’assessore al sociale Lorenzo Ballerini, con delega al sociale, entrambi presenti.