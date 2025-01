Pronosticipremium.com - Pagelle Roma-Genoa 3-1, Vieira: “Gollini?Ci sarà tempo di pensare al mercato”

La 21ª giornata di Serie A si aprirà con il match trac che andrà in scena a partire dalle ore 20:45 del 17 gennaio. In palio ci sono tre punti pesanti, con le due squadre separate da un solo punto in classifica. SoloLa.it vi fornirà la diretta testuale del match, oltre alle dichiarazioni del pre e del post partita.13 minuti fa17 Gennaio 2025 23:13 23:13in conferenza“Questi giovani hanno grande qualità e dobbiamo farli giocare. Questa sera l’uscita di Bani ha complicato le cose perché lui è importantissimo e quando è uscito abbiamo perso leadership. Spero sia una cosa non grave. Abbiamo avuto dei momenti in cui abbiamo giocato bene. Credo che era importante per noi avere personalità fiducia e lo abbiamo fatto. Era difficile controllare il gioco perché la loro qualità era elevata.