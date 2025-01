.com - Morte di Ramy, Procura di Milano: “Nessuna violazione da parte dei carabinieri nell’inseguimento”

Leggi su .com

– Dalle indagini dellanon risulta che idel nucleo radiomobile abbiano commesso violazioni e illeciti nella scelta e modalità di inseguimento dello scooter Tmax su cui nelle prime ore del 24 novembre viaggiavano gli amici Fares e. In particolare non esistono protocolli operativi con prescrizione su quando e come mettersi all’inseguimento .L'articolodidi: “dadei” proviene da Firenze Post.